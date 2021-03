Jazmín Pinedo volvió a hablar de su primo, quien no tenía más de 35 años y falleció por coronavirus. Entre lágrimas, dijo que su familia hizo todo lo posible para salvarlo, pero no pudo superar la enfermedad. “Imagínate si así me duele a mí, cómo le duele a su mamá, a mis abuelos que le criaron. A pesar de los esfuerzos no se pudo salvarlo. Quiero decirle a mucha gente que entiendo su dolor, hay que cuidarnos”, contó en América Espectáculos.