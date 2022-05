La exconductora Jazmín Pinedo respondió por qué ya no se la ve con su expareja Gino Assereto, ya que antes se mostraban juntos pese a que ya no son pareja. “Jazmín, antes solíamos verte más con el papá de tu niña, qué pasó ahora?”, preguntó un usuario. “Ya no subimos nada, cuando nos mostramos juntos o nos bromeamos parecen no entender que nos llevamos bien y especulan innecesariamente”, aclaró la ‘chinita’, quien confesó que ve “siempre” al padre de su hija. De otro lado, un internauta preguntó a Jazmín qué estaba buscando en un hombre, pero la expresentadora de EEG dio una contundente respuesta: “No estoy buscando un hombre, empecemos por ahí”. Fuente: Instagram @jazminpinedo | @ginoasseretocarpena