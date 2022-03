“¿Es verdad que ya tienes enamorado?”, preguntó un usuario a la exconductora Jazmín Pinedo en Instagram Stories. La ‘chinita’ aseguró que no tenía pareja, pero que la prensa la estaba siguiendo. En ese sentido, advirtió que no la encontrarán con nadie: “Tan raro es que no esté con alguien? No sé de dónde se inventan, solo sé que el carro que empezó a seguirme para encontrar a mi “nuevo galán” está gastando gasolina por gusto y está tan cara! No estoy con nadie!”, fue la contundente respuesta de la ‘chinita’. Fuente: Instagram Jazmín Pinedo