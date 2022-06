Jessica Newton reveló que se encuentra en Estados Unidos ultimando detalles del Miss Perú 2022. “Estoy muy feliz culminando no solo los detalles del jurado calificador aquí en Miami, sino también rueda de prensa, los eventos y toda la preparación que tendrá la próxima reina rumbo a Miss Universo. Cualquier cosa negativa no tiene espacio en mi vida ni tengo tiempo que perder en comentarios que realmente no ayudan a nadie. Aplíquenlo en su vida, sean felices, disfruten con todo el corazón porque la vida es ahora”, dijo la directora del Miss Perú. Este mensaje estaría dedicado a Magaly Medina, ya que la periodista tuvo comentarios bastante fuertes sobre Alessia Rovegno. De inmediato, varios usuarios comentaron al respecto y Jessica publicó los mensajes en Instagram Stories. Asimismo, lanzó el siguiente mensaje: “Lo dije al empezar el año, no quiero nada tóxico en mi vida, debo reconocer que vivo así más feliz, se los recomiendo!”. Fuente: Instagram @soylanewton.oficial | Instagram @magalymedinav | Instagram @alessiarovegno