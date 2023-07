La mamá leona no soportó que Rafael Cardozo vuelva a estar en el set de ‘Esto es Guerra’ sin camiseta y opinando y criticando todas las competencias y decidió dejarle en claro que así no quiera ponerse el uniforme de combatiente, él seguirá siendo un ‘chico reality’ porque los puestos de conductores ya están ocupados y no tendrá oportunidad en ello. | VIDEO: América TV