Maria Pía Copello y Johanna San Miguel volvieron a enfrentarse, pero esta vez detrás de cámaras. “Empieza a remedarme, me pone chapas, me pone apodos, bueno, se acabó la entrevista, gracias”, se quejó María Pía al ver a Johanna mientras era entrevistada. “Yo soy una gatita muy dulce, soy un ser iluminado, pero me buscas y me vas a encontrar (...) en vivo me viene con esto, bueno, si quieres sacar algo acá, atente a las consecuencias”, amenazó Johanna, quien aseguró que no se quedará callada: “no voy a dar tregua ni medio centímetro”. Por su parte, María Pía confesó que está lista para defenderse: “No le tengo miedo para nada a Johanna, la puedo enfrentar, no me voy a chupar”. Fuente: América Televisión