La conductora de ‘EGG’, Johanna San Miguel, se animó a contar un bochornoso momento que pasó con Carlos Carlín. “En un evento de papel higiénico, yo estaba con hilo dental o calzón pequeño, porque el vestuario era como estábamos como de romanos”, contó la ‘mamá leona’, “No me di cuenta y me he caído al piso, y Carlin me jalaba. Él me jalaba y no me dejaba parar. Yo me trataba de parar con las piernas abiertas. Le dije suéltame que se me ve está viendo y el micro prendido. Todos escucharon y se me vio el alma”, agregó entre risas. Video: ( América TV ).