John Kelvin dijo que no se considera un hombre infiel luego de que fuera captado con una jovencita entrando a un hotel, pese a que aún vivía con su esposa. “Yo soy demasiado sensible, me ilusiono muy rápido (...) disfruto mucho de la vida, soy muy apasionado”, comentó al programa ‘Mujeres al Mando’. Recordemos que el cantante confirmó que se separó definitivamente de Dalia Durán, con quien tiene 4 hijos. | VIDEO: Latina TV