Durante la última edición del magazine “América Hoy” recordaron cuando el cantante Josimar habría acusado a su expareja María Fe Saldaña de violencia física. Mientras participaba en “El Artista del Año”, el salsero se confesó con su coach y le contó todo sobre su relación con la joven embarazada. “Estoy mal con mi mujer, siento que las cosas han cambiado, no están bien”, contó el intérprete. “El hombre que toca a una mujer, así diga que nunca vaya a tocarla, la va a tocar. Gracias a Dios nunca he puesto las manos a mi mujer, y siento que yo tengo que más que perder. Para todo quiere levantar la mano, y esta loca o bien me trae problemas, o me trae felicidad”, agregó muy afectado. (Video: América TV).