Luego que Jossmery Toledo pidió a Fabio Agostini que la “supere”, el español restó importancia a la exPNP: “Pero para qué dijo eso, si yo no digo nada... Superar de qué si todos los días me está quemando el teléfono”, afirmó. “No vamos a tocar temas personales”, dijo poco después. Por su parte, cuando le preguntaron a Jossmery si esto era verdad, la nueva chica reality lo cuadró: “Qué alucinado, está más bloqueado de todos lados, qué voy a llamar a ese”. “Pasado pisado, yo soy”, agregó. En ese sentido, Jossmery descartó estar llamando a Fabio: “Yo tengo por otros lados”. Pero Fabio Agostini mandó un contundente mensaje a su ex ‘saliente’: “Aquí el mejor soy yo, el mejor, el más alto, el más guapo, el más todo”. Fuente: América Televisión