La expolicía sufrió una lesión luego de su primera semana de competencia en ‘Esto es Guerra’, por lo que estaría evaluando dejar la competencia, debido a que según contó la modelo, nunca antes había sufrido de una lesión de este tipo y no se siente cómoda, no compitiendo, sin embargo, la producción de ‘EEG’ la animó a que no renuncie aún y que lo piense mejor. | VIDEO: América TV