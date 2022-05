La exPNP Jossmery Toledo respondió a Natalie Vértiz por qué había decidido volver a vivir con sus padres en San Juan de Lurigancho cuando antes había vivido sola por un tiempo: “Yo siempre he dicho, mientras ellos estén hay que aprovechar, hay que aprovecharlos porque después uno se arrepiente, entonces yo digo para qué alquilarte, es un gasto innecesario. Y es como que es todo porque también tengo mis animales con ellos, o sea, yo prefiero aprovechar al máximo con ellos, al menos de que me case como tú y ya tenga. Tomar una decisión de una convivencia también es súper difícil, o sea, con cualquiera no puedes ir a convivir”, explicó. La chica reality también recordó que vivió sola por un tiempo en el disfrito Miraflores, pero decidió acompañar a sus padres: “Viví 6 meses sola después de una relación que tuve con uno que no quiero mencionar (...) más paraba acá, de los días de la semana, dos veces a la semana estaba en Miraflores y de ahí acá, entonces mejor dice voy a ir con mis papás, aprovechar el momento con ellos ya que están solos”. Fuente: América Televisión