Jossmery Toledo se enfrentó a su coreógrafo Raúl Romero en “Reinas del Show”, luego que él reveló que prefirió el baile de Paula Manzanal. “Te lo dije en tu cara, hoy te hablo de tú a tú con la confianza que nos tenemos (...) le dije ni me miraste, porque por más que yo me hubiese puesto a bailar... ella ni me miró, no me siguió”. “Voy a confesar, en la arena Jossmery ganó, pero se equivocó en la coreografía, igual ganó, muy bien”, agregó. La exPNP lo tildó de “hipócrita”. Fuente: América TV