La pareja compuesta por Angie Arizaga y Jota Benz, protagonizaron un video de TikTok en el que la ‘negrita’ estuvo tomándole fotos al postre que iba a comer, pero el hermano de Gino Aseretto decidió meter una cuchara en el postre y malograr las fotos de la ex de Nicola Porcella, el cantante además agregó: “No le estés tomando fotos a tu huevada que nadie te está preguntando, nadie quiere saber si comes bien o comes mal”. | VIDEO: @jotabenz92