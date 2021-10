Karen Dejo se pronunció tras la eliminación de Rosángela Espinoza de “Esto es guerra”: “Me sorprendió muchísimo la eliminación de mi pinky, pero bueno, así son las eliminaciones del programa, es parte del juego”. Asimismo, se mostró sorprendida por el voto de Elías Montalvo: “Rosángela apoyó a Elías y Elías no votó por la Rous. El voto es independiente pero hay cosas, creo yo, que se deben de respetar”. No obstante, dejó entrever que esta vez ‘Rous’ estaría equivocada: “La apoyo muchas veces pero otras no [...] Pero sí hubiera votado por ella”. Fuente: Instagram Elías Montalvo