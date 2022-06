La conductora Karen Schwarz reapareció en Instagram Stories luego que explotó el escándalo en la farándula local debido a que varios policías intentaron detener a Rodrigo González en su casa y la sede de Willax Televisión debido a presunto desacato por las denuncias que Karen, Susana Umbert y Cathy Sáenz colocaron contra ‘Peluchín’. Sin embargo, la esposa de Ezio Oliva no se refirió a este caso en particular, sino que compartió un video de su nuevo look, mostrándose muy tranquila y sonriente pese al contexto: “Así quedaron mis extensiones cortitas, del tamaño de mi pelo (...) esto es para otro look, como para darle volumen a mi largo, así que ni se nota ¿no?”, dijo. Fuente: Instagram @karenschwarzespinoza