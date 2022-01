La conductora de televisión, Karla Tarazona, enrumbó al norte del país junto a su esposo Rafael Fernández y sus tres hijos para disfrutar de unas merecidas vacaciones de inicio de año. “Decirles que regreso este 11 de enero súper recargada. Desde que hemos llegado, a los chicos nadie los saca del mar... La verdad es que estamos súper tranquilos, felices”, comenzó diciendo. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que a través de sus historias de Instagram, la locutora radial, fiel a su estilo, no dudó en enviarle un fuerte y claro mensaje al padre de sus dos mayores hijos, Leonard León, con quien se sabe tiene una batalla legal hace muchos años. “Favor de no molestar, menos si tú no lo pagas”, escribió en sus redes. (Video: América TV)