El sábado 3 de diciembre, Karla Tarazona reveló que tenía una gran sorpresa para sus hijos. Después de varias horas, la conductora de televisión finalmente contó que compró un auto para ella y sus pequeños: “Los momentos más felices de mi vida son siempre con ustedes, amores de mi vida”, escribió en Instagram junto a una foto donde los niños aparecen muy felices al lado del auto. Antes de la sorpresa, Karla explicó que esta sorpresa era para que ella y sus tres hijos vuelvan a empezar: “Los que me conocen saben muy bien que no le tengo miedo a empezar de cero (...) Nuevos comienzos, tengo 3 razones más que suficientes para no dejarme vencer jamás. Todo en mi vida gira en torno a ellos, todo lo que tengo es para ellos, Stephano, Ale y Vale. Hoy al fin nos entregan algo que esperé muchos días, ellos ni se imaginan, solo les dije alístense que tengo una sorpresa!”, se lee en el post de la presentadora de televisión. Fuente: Instagram @latarazona