Korina Rivadeneira reveló que decidió internarse en una clínica local este lunes para dar a luz a su hijo: “Marito está acá (posicionado), listo, preparadísimo para salir y querían programarme para hoy, pero no se puede, así que vamos a esperar hasta el lunes, hemos programado para el lunes para darle tiempo a que ya vengan las contracciones de forma natural porque tenemos que hacer cosas, yo tengo que hacer una sesión de fotos, tengo que hacer unas historias de trabajo, así que no me puedo internar hoy, también Larita se tiene que recuperar, no la puedo dejar sola, creo que eso es lo más importante. Ay, qué miedo, me da nervios”, dijo la modelo venezolana. La esposa de Mario Hart también reveló que su madre llegó desde Estados Unidos para apoyarla, así que decidieron tener un almuerzo peruano: “Disfrutando almuercito con mami brindando por la llegada de Marito bb”. “Qué delicia, me dejaron tomar una algarrobina. @maribel0910 y su chilcano de maracuyá que ama!”, señaló. Fuente: Instagram @rivadeneirak