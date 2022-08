La modelo Korina Rivadeneira reveló que el proceso de recuperación tras la cesárea de su segundo hijo, Mario Jr., ha sido más difícil que la cesárea de su hija mayor, Lara: “En la cesárea de Larita yo me levanté el mismo día a caminar, el día siguiente y no me dolía casi nada. En esta cesárea ha sido muy fuerte, o sea, muy doloroso”, contó. “Estoy súper inflamada, olviden lo que ha sido, hasta respirar me duele, les juro... pero no todas las cesáreas son así porque Larita fue fresh”, dijo la venezolana. La esposa de Mario Hart también reveló que el proceso de lactancia con el bebé ha sido más fácil que con Lara: “La lactancia con Marito ha sido perfecta, desde el día 1, él agarró de frente su pezón completo y tuvo leche en una, entonces hasta ahora todo bien, me está yendo súper bien con la lactancia, que era una preocupación que yo tenía porque no fue así antes”. Fuente: Instagram @rivadeneirak