La actriz Korina Rivadeneira dio más detalles de su segundo embarazo en el programa “En boca de todos”. Esta vez, la venezolana contó que, aunque deseaban tener hijos seguidos, el embarazo fue inesperado: “Tengo 13 semanas, me enteré hace muy poco que estaba embarazada y fue una sorpresota porque yo pues estaba dando de lactar y se supone que no podía salir embarazada, y salió de la nada porque calculando los tiempos...”, comentó. Sobre tener hijos seguidos, la esposa de Mario Hart señaló: “Me encantaba la idea, pero la oportunidad no se había dado porque estaba dando de lactar, porque recién había salido de la cesárea que tiene que pasar un tiempo prudente, pero sucedió y así pasan las cosas cuando Dios quiere y estamos felices”. Fuente: América Televisión