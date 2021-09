Lady Guillén no pudo ocultar su indignación y confrontó a Melissa Paredes, quien la llamó la concursante “más débil” del programa ‘Reinas del Show’. “Yo detesto a la gente hipócrita, no me gusta la hipocresía, yo digo las cosas como son, uno de mis valores es jamás hablar mal de otra persona, siempre y cuando yo se lo diga primero en su cara”, reclamó la exconductora de ‘Tengo algo qué decirte’. Paredes, por su parte, dijo que no quiso atacarla. | VIDEO: América TV