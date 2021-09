La hija de Lady Guillén, Victoria, la sorprendió al ingresar al set de “Reinas del Show”: “Sabes que es la primera vez, literal, que a Victoria la tengo en televisión, en cámaras. He cuidado tanto durante estos 3 años de no exponerla, de cuidar este pedacito de mi vida y tenerla en mi casa, protegerla... y tenerla acá con los brazos abiertos, abrazándome, para mí es el mejor regalo que me has podido dar, Gisela”, dijo la exconductora a la ‘Señito’. Fuente: América TV