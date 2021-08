Laura Spoya reveló que su suegra fue la persona que contagió de Covid-19 a su pequeña hija. “Ella está todo el tiempo con mi hija y fue mi hija la que me contagió a mí”, comentó al programa ‘América HOY’. También comentó que está teniendo unos “síntomas extraños”, productor del virus. “El sentido del tacto también está afectado, no siento muy bien las cosas ni muy calientes o muy frías. Cuando me cae agua en la mano me demoro en darme cuenta que estoy sintiendo algo”, agregó. | VIDEO: América TV