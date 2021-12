La modelo Luciana Fuster habló sobre su fin de semana al lado de su amigo Duilio Vallebuona: “Desde que nos conocemos, nos volvimos muy amigos y así por siempre (...) es mi mejor amigo desde hace muchísimos años”. Pero mientras Luciana estaba en la playa con el excombatiente, Patricio Parodi se reencontró con Flavia Laos en el gender reveal de su hermana; sin embargo, la modelo asegura que no le molestó dicho encuentro: “No, para nada, de verdad que yo sé que es amiga de las hermanas, obviamente tenía que estar ahí toda la gente más cercana”. Asimismo, Luciana Fuster explicó que tiene una relación cordial con las hermanas de Patricio, pero todavía no ha podido conocerlas a profundidad: “Nunca he tenido la oportunidad, o sea, obviamente me las he cruzado, las he saludado, pero no soy íntima amiga de ellas”. Fuente: América Televisión