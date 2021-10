Luciana Fuster respondió a quienes la criticaron por acercarse a los supuestos delincuentes que la seguían y grabarlos con su iPhone. “Se me ocurrió, hice lo que hice, y al día siguiente ya no estaban”, comentó. Luego arremetió contra los periodistas que la graban: “hay límites, nadie tiene el derecho de invadir la privacidad (...) si me ven en una fiesta, en un restaurante y me graban, como están mal acostumbrados, ya. Pero estar permanente en la puerta de mi casa, es hasta peligroso”. | VIDEO: América TV