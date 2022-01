Luciana Fuster explotó durante una transmisión EN VIVO en Instagram cuando le preguntaron por la esperada “oficialización” con Patricio Parodi. “Harta me tiene con esa palabra”, comenzó diciendo la modelo de 23 años. Según la integrante de ‘Esto Es Guerra’, ella no tienen por qué informar a sus seguidores sobre el tema. “Están muy maleducados en el tema de que por ser públicos ustedes tienen que saber toda la vida de una persona. No tengo porqué hablar de eso si no quiero hacerlo. Si no lo hago, se van a lo contrario. Ustedes no saben. Yo puedo estar viviendo mi cuento de hadas y no quiero decirlo”, comentó. | VIDEO: @lucianafusterg