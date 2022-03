La modelo Luciana Fuster que, contrario a lo que se pensaba, ya conoció a los padres de Patricio Parodi y tiene una buena relación con toda la familia: “Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también”, contó. Además, Luciana indicó que es falso que no la dejen entrar a la casa o al gimnasio de los Parodi: “He escuchado muchas veces que dicen ‘no, que Luciana tiene prohibido entrar al gimnasio’, he entrenado ahí con ellas en su casa, entonces son cosas que yo no tendría que contar, pero como a la gente le encanta hablar e inventar, ya no me queda otra”. “Es una realidad paralela, totalmente. Yo estoy feliz de la vida, llego a la casa, saludo a todo el mundo, me siento a comer con quien sea, salimos a donde sea, con cualquier persona de la familia (...) mientras yo esté tranquila, mientras me esté yendo bien con ‘Pato’, nosotros a la interna, con la familia y todo, tanto yo con la suya como él con la mía nos llevemos bien, todo está perfecto”, explicó. Fuente: América Televisión