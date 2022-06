La ‘urraca’ no se deja con nadie. Esta vez usó su Instagram para enviarle un mensaje a sus detractores, quienes la acusaron de tenerles envidia: “Yo no le tengo envidia a nadie, porque lo que yo quiero lo tengo y lo que no tengo es porque no me interesa”. Causando sensación entre sus fans, quienes elogiaron su forma de defenderse. | VIDEO: @magalymedinav