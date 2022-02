La hermana menor de Patricio Parodi, María José ‘Majo’ Parodi, se emocionó al mostrar los primeros bikinis de su hija, quien nacerá enter mayo y junio: “Estamos viendo unos bikinis que nos mandaron y también pensaron en mi bebé, me dio demasiada ternura. Las cositas de bebé no me pueden dar más ternura”. La influencer contó que ya imagina cómo se verá su hija con la ropa de bebé: “ya me la imagino aquí”. Fuente: Instagram Patricio Parodi / @twosidesblog