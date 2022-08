La influencer Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, reveló que todavía no sabe qué color de ojos tiene su hija Aitana: “Me han contestado bastante el tema de la gorda, que colgué dos fotos en dos stories anteriores, una foto de la gorda que sale con los ojos súper claros, pero a ver, no es que tenga los ojos claros, tiene días y días, la verdad, días donde los puede tener un poquito más claros, otros días donde están más oscuros”, dijo en Instagram Stories; además, escribió que la bebé tiene la forma de ojos de ella: “Hay días que tiene los ojitos más claros y otros no tanto. Eso sí, el shape (forma) sí es mío”. “El color hoy por hoy mejor dicho, son grises, todavía no se ha definido, todavía no sé si tira para claros o para oscuros, así que no lo sé, apenas lo tenga definido, que no sé cuánto tiempo se demora, pensé que era al mes que me habían dicho al comienzo, pero en realidad no porque los sigue teniendo grises. Mi mamá dice que va a tener los ojos claros”, señaló. Fuente: Instagram @twosidesblog