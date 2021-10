Nicola Porcella no quiso oficializar a la venezolana Catherine Civiero, quien también participa en ‘Guerreros México’. Ante la insistencia de los conductores de ‘En Boca de Todos’, tuvo que admitir que están saliendo y “se están conociendo”. Sin embargo, nunca imagino que Maju Mantilla lo iba a trolear: “¿será que no nos quieren contar porque piensas que vas a terminar rápido con ella? me parece raro que diga que no es su enamorada”. | VIDEO: América TV