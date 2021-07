La salsera María Grazia Polanco no pudo evitar quebrarse cuando en el programa ‘En Boca de Todos” le regalaron un cuadro con la imagen de su padre que falleció por COVID-19. La integrante de “Bembe” se mostró muy conmovida con el presente. “Es todo para mí. Siempre lo he dicho, a mi familia, mi papá siempre va ser nuestro ángel, es mi fuerza”, dijo en el programa de América. “Cuando él partió, dije que caminaría con mi dolor y voy a avanzar, pero con el tiempo, más lo extraño y aceptó que no está, esa desprotección que siento, es muy difícil de superar”, añadió. Video: (América TV).