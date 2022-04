Sigue la tensión entre las conductoras de ‘Esto es Guerra’ y cada vez se tratan peor. Esta vez María Pía Copello no aguantó las ironías de Johanna San Miguel, quien la mandó a que vaya a su lado del set, pero la voz de los ‘combatientes’, respondió: “Tú a mí no me das órdenes”, causando la risa burlona de la ‘mamá leona’. | VIDEO: América TV