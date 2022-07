La cantante Maricarmen Marín respondió que, por el momento, no planea tener otro hijo con su pareja, Sebastián Martins. “¿Tendrías otro hijo o hija?”, le preguntó un usario. “La experiencia ha sido maravillosa, me encantaría, me hubiera gustado tener una familia más grande, pero estoy recién adaptándome a esta primera”, confesó la conductora. De otro lado, Maricarmen Marín contó cómo está cuidando a su hija Micaela durante el invierno: “Es todo un reto porque no le gusta taparse, se destapa todo el tiempo, pero ahora Sebastián le compró unos bebecreces completitos de franelita, entonces ya cuando se destapa, no es que está tan descubierta, está abrigadita”. Fuente: Instagram @maricarmenmarins