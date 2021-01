Mario Hart no se quedó callado cuando Brunella Horna le recordó su pasado delante de su esposa Korina Rivadeneira. “¿Korina cómo hiciste para domarlo? Antes lo veíamos de aquí por allá en las discotecas”, dijo la novia de Richard Acuña. Mario se picó por estos comentarios y le lanzó tremendo misil: “¿sabes por qué? Porque yo logré algo que tú no: yo me casé”. | América TV