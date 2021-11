¡Fuertes declaraciones! Mario Hart sorprendió al trolear en vivo a Patricio Parodi, quien recientemente fue ampayado por el programa de Magaly Medina, besando apasionadamente a Luciana Fuster. Todo se dio cuando el popular ‘Pato’ le reclamó en vivo al piloto de autos. “Hugo es embajador, desayuna, almuerza y cena ahí, y todavía siempre va con alguien. A mi solo me das canje, no me parece justo”, dijo el chico reality. “Ya vamos a abrir Poke Bowl en Paracas para que puedas consumir ahí”, le respondió el esposo de Korina Rivadeneira, desatando la risa de todos en el set de TV. (Video: América TV)