En el noveno capítulo de “La Academia” de ‘Esto Es Guerra’, Mario Hart fue ampayado en su auto con una misteriosa mujer, siendo descubierto por su esposa Korina Rivadeneira, quien no dudó en botarlo del departamento que ambos compartían. El chico reality resaltó que dichas escenas de ficción no tendrían lugar en la vida real, al darse cuenta de cómo reaccionaría la madre de su hija. “Si antes no se me hubiera ocurrido jamás sacarle la vuelta, viéndola sufrir así, mucho menos”, comentó. | VIDEO: América TV