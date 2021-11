Mario Irivarren restó importancia a las críticas que recibió por el “empujón” que le dio a Daniel ‘Fideito’ Menacho, actor de “De vuelta al barrio” . “Para mí es un hecho sin trascendencia, son cosas a las que realmente no les tomo atención. Estoy un poco curtido de las críticas. La gente dice que he perdido la humildad, que ‘qué te crees’... no me creo nada, fue un incidente como cualquiera”, dijo el chico reality. | VIDEO: América TV