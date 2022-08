El chico reality Mario Irivarren reveló que pasó por el susto de su vida luego que el hijo de su mejor amiga y socia fue captado por una mujer desconocida cuando salía del colegio, en el distrito de Breña: “Fue una angustia terrible. ‘Mateo no aparece’, yo le digo ‘cálmate, que tal vez ha ido a jugar a la espalda con los amiguitos’. Ya luego cuando me manda ese video en el que se ve que una señora se acerca, le conversa y que luego él se va con ella, ya se prendieron todas las alarmas”, explicó. “Lo publiqué, muy agradecido con toda la gente que me ayudó a compartirlo rápidamente”, acotó. El ‘combatiente’ explicó que todavía no se tiene información sobre lo ocurrido, pero aprovechó para pedir a los padres que cuiden a sus hijos: “No tengo más información, no sé qué pasó, cómo apareció, en dónde, no he podido conversar hasta el momento con ella, pero supongo que ya luego me contará con mayor detalle, el único mensaje es que tengan muchísimo cuidado, no dejen a los niños solos, a la salida de los colegios, sobre todo, estén siempre alertas, pendientes”.