El equipo de ‘Los Combatientes’ tuvo que decidir entre dos competidores: Ignacio Baladán o Mario Irivarren. Fue el capitán Mario Hart el que comentó que se vieron en la obligación de escoger al uruguayo por su alto nivel de competencia. Por su parte, ‘El Tribunal’ aprovechó la oportunidad para enviar al novio de Vania Bludau al equipo de ‘Los Guerreros’. “Estamos a semanas de una final, no estamos en momentos de sentimentalismos. Hay que saber reconocer el esfuerzo y Baladán ahorita está en mucho nivel. Tribunal, para usted, para mí hay cosas en este programa que no deben cambiar porque matan su esencia. No es lo mismo competir por compromiso por competir de corazón”, dijo muy mortificado Mario. (Video: América TV)