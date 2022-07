Los exchicos reality Mario Irivarren y Diego Rodríguez viajaron a Chile aprovechando los feriados de Fiestas Patrias para practicar snowboard. Sin embargo, el empresario de pijamas sufrió una terrible caída mientras intentaba saltar: “No se imaginan la estrellada de cara que me he metido contra el piso, no se nota, creo que no se me ha hinchado mucho. Todo por culpa de este señor que me induce a hacer cosas que no debo hacer”, dijo Mario, culpando a Diego Rodríguez. “Algo me decía que no debía hacerlo. Terminé con la tabla incrustada y me golpeé la cara contra la nieve”, contó Mario. Fuente: Instagram @marioirivarren