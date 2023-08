Mark Vito contó que desea incursionar en la actuación y hasta formar parte del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Me encantaría la oportunidad, espero que a la gente también le guste (la idea). Yo espero que, por lo menos, me dé la oportunidad de hacer una prueba un día para ver cómo me va. No tenemos nada que perder”, expresó. En ese sentido, dijo que no le parecía mala idea obtener el papel del papá de Mike Miller, el popular ‘Gringo Atrasador’. (Fuente: América TV)