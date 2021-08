La actriz Mayra Goñi aseguró que no se hizo la bichectomía: “La verdad que no, siento que no lo necesito”. Sin embargo, admitió que le gustaría realizarse otro ‘retoquito’: “Lo que sí me sacaría es la papada, ahorita no se ve, pero a veces me sale un papadón”. Fuente: Instagram Mayra Goñi