Melissa Klug, de 36 años, está muy interesada en tener a su sexto hijo. Para ello, no descarta quedar embarcada del futbolista de 23 años, Jesús Barco. “Es algo que no descarto, te soy sincera, tener a mi nieta me ha despertado ese instinto maternal”. Agregó que el deportista es un chico “bueno, que me ama y me respeta”. Actualmente, Klug tiene dos menores hijos con Jefferson Farfán, dos hijas con Abel Lobatón y una hija con el empresario Raúl Marquina. | VIDEO: América TV