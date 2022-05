Melissa Klug se negó a hablar de la separación de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro: “Yo sí de verdad que de esto no quisiera dar mi punto de opinión, es un poquito delicado, es una familia y de verdad que...”, dijo Melissa, pero Janet Barboza insistió: “Te veo con los ojitos así como vidriosos, te ha traído recuerdos”. “Me da muchísima pena, pero de verdad que prefiero no opinar”, respondió la ‘blanca de Chucuito’. Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cuevas manifestó que Érika Villalobos posiblemente no está tan afectada con el hecho de que Aldo Miyashiro haya borrado las fotos que tenía con ella en Instagram: “Yo creo que en este caso en particular con Érika, creo que lo conoce tan bien y creo que es una mujer que ha pasado por muchas cosas en la relación que no creo que esto le pueda doler tanto como puede uno pensar, yo creo que no le sorprende esta actitud y puede salir adelante”. Fuente: América Televisión