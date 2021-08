Melissa Paredes se defendió de Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, quien resaltó la metamorfosis que ha tenido la modelo desde que era niña hasta la actualidad. “Melissa ha salido con una foto que parecía ‘SE BUSCA’”, comentó a modo de burla. Sin embargo, la esposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba le hizo el pare: “yo era linda de chiquita, ¡qué te pasa! la misma carita, (me operé) porque me caí, a los 11 años me caí de la bicicleta de cara”. | VIDEO: América TV