En el programa “América hoy”, Melissa Paredes aseguró que cometió un error al “tratar de luchar por algo que no iba hace mucho tiempo”. Según la conductora, hasta ayer, antes del ampay, se seguía llevando bien con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, aunque “como marido y mujer hace rato que no” se entendían. Sin embargo, Melissa terminó admitiendo que seguía durmiendo con su esposo: “No, dormíamos en la misma cama, hasta anoche hemos dormido juntos” “No me incomoda su presencia y a él no le incomoda mi presencia”. Fuente: América TV