Melissa Paredes se pronunció este 11 de agosto en Instagram, pues es el día en que cumple 32 años: “Hoy Dios me regaló un año más de vida. Él hizo que hoy yo abra mis ojos, me dio salud y fuerzas para seguir. Todos ustedes saben que amo mis cumpleaños. Soy consciente que este será diferente. Pero también soy consciente que Dios nos regala la vida para disfrutarla. Y por más tormenta que uno pase, si estamos sujetos de su mano, créanme que podemos soportar mucho dolor y solo porque que él no nos pasa por una tormenta sin un propósito. Tal vez no lo veamos en el momento, pero tengo fe y esperanza que muy pronto sabré el para qué”, escribió. Además, reveló que ha decidido celebrar su cumpleaños pese a su situación: “Y me van a disculpar, pero hoy celebraré mi día. Compartiré con los que más amo y haré ciertas cosas que muchos de ustedes me piden en mensajes. Los amo y quiero que sepan que hoy soy más fuerte que ayer gracias a Dios”. Fuente: Instagram @melissapareds