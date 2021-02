Melissa Paredes no pudo ocultar su indignación por el elevado precio de los balones de oxígeno. La modelo contó que ella pagó hasta 1500 dólares por un balón que necesitaba un familiar de ella. “Yo puedo, señores, pero cuántas personas hacen colas y no tienen para comprar oxígeno (...) Yo pienso en las personas que no tienen, los que tienen solo para comer, no puede lucrar con el sufrimiento ajeno, háganlo conmigo pero no con esta pobre gente”, comentó. | América TV